Ces 10 moments où le foot nous a donné du plaisir en 2020

Dans une année 2020 qui nous a réservé une actualité particulièrement lourde, le football a tout de même su nous offrir des moments de plaisir intense. La preuve par 10.



16 mai : Le retour de la Bundesliga

25 juin : Liverpool remporte la Premier League

28 juin : La talonnade géniale de Karim Benzema

Même si cela nous a permis de ressortir des anciennes consoles vidéo, de faire du rangement et de ne pas dépenser de sous en sorties, le confinement n'a pas été une partie de plaisir. Surtout sans football à la télévision. Alors, après deux mois sans le moindre match du Top 5 européen, le retour de la Bundesliga a été un moment savoureux. Et tant pis si les rencontres se sont jouées à huis clos, que personne ne sait prononcer correctement RasenBallsport Leipzig et qu'il est impossible de citer plus de deux joueurs de Mayence. Le bonheur de retrouver du ballon rond était tout simplement trop intense. Et la Bundesliga nous a tout de même offert quelques jolis moments comme ce sommet entre le Bayern et Dortmund avec un but magique de Kimmich ou encore cette bande son de l'Eintracht Francfort qui crachait des insultes envers l'adversaire du Borussia Mönchengladbach dans les enceintes.Après trente ans d'attente, Liverpool a retrouvé le goût du trophée de champion d'Angleterre et a (enfin) pu le sentir depuis qu'il a pris l'appellation Premier League. Une victoire méritée tant lesont dominé de la tête et des épaules le championnat, terminant avec 99 points, soit 18 de plus que son dauphin de Manchester City. Colossal. Et si les supporters de Manchester United ou d'Everton n'ont pas dû apprécier que Liverpool remonte sur le toit d'Angleterre, tous les autres supporters du monde entier s'en sont réjouis. En même temps, comment ne pas être content de voir Sadio Mané, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Mohamed Salah, Jürgen Klopp, Roberto Firmino et tout le peuple liverpuldien heureux ?Zinédine Zidane n'est pas du genre à s'enflammer facilement. Alors qu'il aurait pu tout simplement lâcher son habituel, le double Z a préféré user de tous les superlatifs pour décrire le geste de Karim Benzema :