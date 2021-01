Cédric Hountondji : "Je me verrais bien développeur informatique"

Défenseur indispensable de Clermont (actuel 3e de Ligue 2) où il a enfin trouvé une certaine stabilité à l'heure de souffler sa 27e bougie, Cédric Hountondji revient sur son goût des études et sur son insolite parcours (Bretagne, Berry, Corse, États-Unis, Bulgarie...) qui lui a ouvert les yeux sur la notion d'expérience. Entretien avec une tronche discrète, qui se verrait bien entamer une carrière dans l'informatique après celle de footballeur.

"Mon truc, c'est de réaliser des vidéos, les modifier, faire des montages, créer des sites Internet ou des applications..."

Vidéo

Mes parents - mon père en particulier qui était strict - étaient tournés vers les études et vraiment à cheval là-dessus. Pour eux, il était inconcevable que je n'obtienne pas mon baccalauréat. Donc j'ai bûché à fond pour avoir mon bac S option biologie, avec une moyenne de 11,5. J'étais notamment avec Pierre-Yves Hamel, c'était au centre de formation de Rennes et on travaillait le soir après les entraînements. Pas si facile que ça... Ma mère était aide à domicile et mon père militaire, donc peut-être que cette rigueur venait de là.Pas du tout, ils voulaient juste que j'aie un minimum de bagage pour trouver un métier. Ils étaient assez inquiets, mais il ne m'ont jamais parlé d'une profession en soi. J'étais assez libre dans mes choix.Je pense que les autres se demandaient comment on trouvait le temps de suivre des études compliquées, et nous prenaient un peu pour des tronches. Mais attention, ce n'était pas une question d'intelligence. Juste de l'envie.