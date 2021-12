Ce tout petit Barça

C'était attendu par tout le monde, cela s'est confirmé à l'Allianz Arena de Munich et à l'Estádio da Luz de Lisbonne : le FC Barcelone, qui n'a marqué que 2 buts en 6 journées, s'est fait éliminer de la Ligue des champions 2021-2022 dès la phase de poules de cette édition 2021-2022. Est-ce si surprenant que cela ? Non. Faut-il s'en inquiéter ? Oui.

2 buts inscrits en 6 matchs

Il y a des signes qui ne trompent pas. Avant d'affronter un ogre bavarois pour la dernière journée de ce groupe E de la Ligue des champions 2021-2022, Xavi Hernández annonçait avec aplomb les ambitions du Barça pour aller battre le Bayern Munich sur ses terres :Deux phrases lourdes de sens qui prouvent à quel point l'entraîneurn'avait pas encore tout à fait conscience de l'incapacité de son équipe à dompter une machine comme celle du Bayern. Après la claque reçue ce mercredi soir en Allemagne et une deuxième défaite consécutive sur son nouveau banc, Xavi a sûrement pris la mesure d'une chose : le FC Barcelone est bien malade, et probablement plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais ce Barça est-il toujours en déclin ou en processus de reconstruction ? C'est toute la question après cette nouvelle déroute collective.Pour les suiveurs assidus des dernières saisons du Barça, cette non-qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions n'est qu'une demi-surprise. Bien entendu, les socios pouvaient légitimement croire que la deuxième place était à la portée de l'équipe en début de saison, mais l'émergence du Benfica Lisbonne cumulée à la chute libre à la fois financière et sportive du Barça ne présageait rien de bon. Au moment de faire le bilan comptable de ce groupe, le constat est implacable : les Culés ont seulement inscrit deux buts en six journées, deux buts inscrits face au Dynamo Kiev, le bonnet d'âne de la poule, pour s'offrir deux succès étriqués (1-0) et sauver les apparences. Mais au moment d'affronter les gros bras, plus personne ne répond offensivement. Et en défense, c'est la catastrophe : un 6-0 en cumulé contre un Bayern qui s'est presque retenu par politesse, et un 3-0 contre Benfica qui aurait dû s'imposer au Camp Nou sans la maladresse incroyable d'Haris Seferović en toute fin de match.Malgré la consolation d'être reversé en Ligue Europa avec cette troisième place, Xavi et ses hommes doivent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com