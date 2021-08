Ce Racing de Strasbourg peut donner des ailes aux autres clubs de Ligue 1 face au PSG

Ce samedi soir, Strasbourg a caressé l'infime espoir de gâcher la Messi shower du PSG. Au moins pendant une petite quarantaine de minutes entre le retour des vestiaires et le rouge d'Alexander Djiku. C'est peu, mais beaucoup à la fois. Car comme l'ESTAC avant lui, le RCS a montré aux autres clubs de Ligue 1 qu'il n'y aura pas plus grand kiff cette saison que d'écorner les rêves de gigantisme des Parisiens.

Twist and Ajorque

Quitte à ne pas connaître le bonheur, autant gâcher celui des autres. Cette phrase pourrait être la devise d'une personne aigrie jusqu'à l'os, lassée de voir ses pairs étaler leur joie de vivre et se gargariser dans leur volupté. Mais elle pourrait aussi devenir le mantra de toute équipe du championnat de France affrontant cette saison un Paris Saint-Germain que tout le monde dépeint hâtivement comme une des plus grandes équipes de tous les temps. Ce samedi, alors que les gens de la capitale mettaient sur le gril du Parc des Princes leur plus belle brochette de recrues (Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos et Messi, rien que ça) et qu'ils pensaient pouvoir ensuite enfiler les buts comme des saucisses-cocktail, les Strasbourgeois ont pris conscience à la mi-temps (où ils étaient menés 3-0) qu'ils pouvaient inverser le sens de la chaîne alimentaire. Après tout, qui a dit que la cigogne était une viande tendre ?C'est sur ces encouragements que l'immense Ludovic Ajorque a laissé sa place à Habib Diallo à la 76minute. En déviant un tir de Mbappé dans ses propres filets en première, puis en ramenant les siens à un pion de l'égalisation d'une tête décroisée clinique, le Réunionnais est le symbole tout trouvé d'une équipe aux deux visages. Au moment de sa sortie, le Volcano Bomber devait encore avoir le speech de Julien Stéphan dans le crâne., confiait le nouveau coach alsacien, après une défaite finale 2-4, mais un joli 2-1 pour les siens en seconde. De fait, ses joueurs ont laissé au casier la timidité qu'ils trimballaient dans leurs poches, pour l'échanger contre de l'agressivité, de la solidarité et un bloc bien plus haut. Le sens du but de Gameiro et Ajorque, la qualité de pied Lire la suite de l'article sur SoFoot.com