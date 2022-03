Ce qui attend le PSG d'ici sa prochaine élimination ?

Les années se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Chelsea en 2014, Manchester City en 2016 et 2021, Barcelone en 2017, Manchester United en 2019 et enfin le Real Madrid cette année, à chaque saison sa nouvelle désillusion pour les Parisiens. Quelle sera la prochaine ? Dans un futur, où toute ressemblance avec des faits réels n'est pas fortuite, voici ce qui attend les joueurs de la capitale au cours des treize prochains mois.

Dimanche 13 mars : les Parisiens passent leurs nerfs sur des Bordelais qui n'ont, apparamment, pas encore touché le fond. Vexé de ne pas avoir débuté à Madrid, Keylor Navas refuse de jouer et laisse sa place dans les cages à Alexandre Letellier. Un samedi finalement pas si différent des autres pour le portier, au chômage technique face à des Girondins qui repartent avec les valises pleines.Après un ignoble 0-0 face à l'OM, marqué par une altercation entre Milik et Sampoli, les joueurs de la capitale décrochent finalement leur dixième titre, le 20 avril, face à Angers. Mission accomplie pour Neymar et compagnie qui peuvent enfin arborer une étoile sur leur maillot. Dommage que ce soit la même que Saint-Étienne. Les champions s'en vont célébrer au Trocadéro au moment même où les soutiens d'Éric Zemmour débarquent pour fêter son élection. Pris entre les deux marées humaines, un certain Gianluigi D. ne sait plus où donner de la tête. Souhaitant rester anonyme, il se ditdepuis sa rencontre avec un dénommé Karim B.Après ce titre, Mauricio Pochettino accorde quelques vacances à ses cadres. Mauro Icardi doit lui stopper les siennes pour revenir sur les pelouses. L'Argentin claque même un pion ou deux avant de manquer les derniers matchs suite à une nouvelle embrouille avec Wanda. De son côté, Kylian Mbappé fait ses adieux au Parc des Princes lors de la 38journée face à des Messins miraculeusement maintenus. Malgré une ultime proposition de prolongation comprenant notamment deux puits de pétroles au Qatar et l'organisation de la prochaine finale de Ligue des champions au stade Léo-Lagrange de Bondy, Kyky file au Real.Le parquet suisse finit par avoir gain de cause et Nasser Al-Khelaifi passera les 28 prochains mois derrière les barreaux. À sa place, les Qataris nomment Nicolas Sarkozy qui annonce, à peine arrivé, vouloir. Kurzawa, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com