Ce que Romelu Lukaku doit à l'Italie

Ce vendredi, Romelu Lukaku défie l'Italie en quarts de finale de l'Euro. Soit le pays qui lui a permis de devenir l'attaquant qu'il avait toujours voulu être. Un match pas comme les autres en somme, pour un avant-centre qui a appris à faire de sa différence une force unique, en Serie A.

BelgiqueItalie Le 02/07/21 à 21h Diffusion sur

Planète Lukaku

Il n'a jamais pu passer inaperçu. Difficile, de fait, de se fondre dans la masse quand on mesure 1,91m et qu'on pèse pas loin de 100 kilos. Romelu Lukaku n'y peut rien. Sa carrière est comme son physique : démesurée. Par le passé, certains l'ont dit trop précoce, trop lourd, trop maladroit, trop arrogant, trop immature. Trop, toujours trop. Romelu Lukaku n'a jamais trouvé grand-chose à y redire. Il s'est souvent contenté de faire ce qu'il sait faire de mieux : marquer des buts. 87 en 166 matchs avec Everton, 28 en 66 rencontres au sein d'un Manchester United au jeu pourtant lénifiant. Mais ce n'était jamais suffisant. Une histoire de style, paraît-il. En Angleterre, Romelu Lukaku ne plaisait pas à tout le monde. Trop différent, trop inclassable. Alors, il a fait ses valises pour l'Inter, où on l'a laissé devenir ce qu'il était supposé être : un avant-centre de top niveau mondial, que ladevra trouver un moyen de bâillonner, en quarts de finale de cet Euro 2020 ce vendredi.