Ce que Karim Benzema doit à Madrid

À 34 ans, Karim Benzema vient d'atteindre le sommet individuel suprême : remporter le Ballon d'or. Une récompense logique et incontestable, tant le Français a fait de l'année 2022 son terrain de chasse. La reconnaissance d'un joueur, mais également d'un club, le Real Madrid, sans qui KB ne serait jamais devenu "El Nueve".

Merci Madrid !

Au seuil de la légende

En prononçant cette phrase de circonstance, le 9 juillet 2009 dans la salle de presse de Santiago Bernabéu, Karim Benzema ne s'attendait pas à provoquer le destin. Présenté aux 80 000 personnes entassées à Chamartín, le Français, alors âgé de 21 ans, s'apprêtait en effet à écrire le plus beau chapitre de sa carrière de joueur et de sa vie d'homme. Un contrat de six saisons, devenu une romance réciproque longue de 13 ans pour celui qui, aujourd'hui, a paré d'or la Maison-Blanche.Car avant de devenir une évidence sportive, le Real Madrid était surtout un rêve pour Karim Benzema. Celui de revêtir, un jour, la tunique de son modèle Ronaldo. À Lyon, l'enfant prodige ne jurait ainsi que par lebrésilien, revenu faire grincer ses genoux en Liga à l'été 2002.Suffisant pour tracer une destinée qui ne demandait qu'à prendre vie, portée par les rêves de grandeur d'un président galactique., racontait ainsi Florentino Pérez dans les colonnes deLecomme le résumait simplement Zinédine Zidane.Il faut dire qu'à Madrid, lorsqu'on aime quelqu'un, on sait le recevoir. Pas étonnant, quand l'institution prend des allures de fabrique à Ballon d'or. À égalité avec leur ennemi barcelonais,comptent aujourd'hui huit lauréats, pour douze sacres (Ronaldo et Fabio Cannavaro ayant été respectivement nommés après leurs arrivées de l'Inter et de la Juventus). Dès son entame, la carrière de "Benzé" en Espagne semblait donc programmée pour durer, mais, avant tout, lui offrir (et pas seulement promettre) monts et merveilles.