So Foot • 20/07/2021 à 06:00

Ce qu'on a appris en regardant Sogno Azzurro

A la manière de Les Yeux des Bleus (qui reste le GOAT des documentaires de ce genre), la RAI a dévoilé un documentaire retraçant le sacre des Azzurri à l'Euro 2020. Il s'intitule Sogno Azzurro (Rêve Bleu), dure un peu plus d'une heure, et on y apprend quelques secrets sur Mancini et sa bande.

Roberto Mancini aurait déglingué tout le monde à Mon Petit Prono

"Ce ne sera donc pas un match facile, il faudra souffrir jusqu'au bout, et vous devrez souffrir ensemble. Mais rappelez-vous une chose : vous êtes les plus forts, OK ?"

Salvatore Sirigu sera un consultant hors-pair (ou un excellent coach)

Ce que l'on demande à un entraîneur, c'est de préparer les matchs. Or, s'il y en a bien un qui le fait à la perfection, c'est Roberto Mancini. Mieux, l'entraîneur de la Nazionale était carrément capable de dire exactement ce qui allait se passer lors du prochain match. Avant la rencontre contre les Belges, il annonce pratiquement le but d'Insigne : "Avant l'Espagne, nouvelle lecture parfaite du match. "