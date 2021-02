Ce qu'il faut retenir du week-end de Coupe de France

Malgré une formule étrange qui force les clubs amateurs à s'entretuer avant l'arrivée des pros, la Coupe de France poursuit son petit bonhomme de chemin. Fidèle a elle-même, elle a encore accouché ce week-end d'une pelletée de surprises. Voici ce qu'il ne fallait pas louper du 7e tour.

Le vétéran

#ACSFCA 0?-2? 68' I Anthony Le Tallec double la mise en transformant un penalty obtenu par @Alexandr_Fillon ! pic.twitter.com/AVkjHGBBwY -- FC Annecy (@FCAnnecy) February 6, 2021

C'est quoi ce nouveau format de la Coupe de France ?

Le petit poucet

Contrôle, ALT, but. Anthony Le Tallec court toujours. L'attaquant de 36 ans, à Annecy depuis deux ans, a planté lors de la qualification des Rouges contre l'AC Seyssinet (4-0). L'ancien de Liverpool a permis aux siens de faire le break en marquant le but du 2-0 à la 68minute. Son deuxième but de la saison en Coupe de France, et le 23de sa carrière dans la compétition, alors qu'il n'y avait auparavant plus marqué depuis janvier 2010. Moins de réussite pour Steed Malbranque (41 ans), éliminé aux tirs au but avec Limonest (N3), et les frères Hengbart, balayés 4-0 par Gonfreville avec l'ESC Falaise (R2).Fin de parcours pour l'ASL Billière. Le club de Départemental 1, tombeur d'Estuaire Haute Gironde (R1) le week-end dernier, s'est incliné face à l'Aviron Bayonnais (N3), le club de Stéphane Ruffier. Privés de leur coach, Taoufik Djelassi, positif au Covid-19, et contraints de laisser pour l'occasion leur stade Georges-Hugot pour le synthétique du Nouste Camp, les Billérois ont longtemps tenu le choc, malgré les quatre divisions d'écart. Jusqu'à encaisser un but de Jordan Chort à la 88minute. Les coéquipiers de Yannick Lire la suite de l'article sur SoFoot.com