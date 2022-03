Ce qu'il faut retenir du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2021-2022 est tombé : Manchester City devra se défaire des griffes de l'Atlético de Madrid, pendant que Chelsea et le Real Madrid s'affronteront pour un duel au sommet de l'Europe. Pour les puristes, Benfica affrontera Liverpool tandis que Villarreal hérite de l'ogre Bayern. Miam.

Le quart de (futur) finaliste : Chelsea-Real Madrid

Le quart vintage : Benfica-Liverpool

Chelsea a beau connaître des soucis financiers actuellement, lessont champions d'Europe en titre. Le Real Madrid sont eux devenu le nouveau cauchemar du Paris Saint-Germain, mais il restent surtout ce club qui a remporté treize fois la reine des compétitions européennes : bref, un favori légitime. Alors oui, cette opposition anglo-espagnole sonne comme une finale avant l'heure. Pourquoi ? Parce que les deux équipes font partie de la crème de la crème sur le Vieux Continent, comme en atteste leur double confrontation en demi-finale de C1 2020-2021 où les Londoniens avaient finalement fait la différence à Stamford Bridge (1-1, 2-0). Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec le Real en 2014, Carlo Ancelotti va revenir dans le club qu'il entraînait entre 2009 et 2011. Les Londoniens sont au courant : affronter le Real en campagne européenne sera tout sauf une partie de plaisir. Cerise sur le gâteau : le vainqueur de cet affrontement recevra le vainqueur de City-Atlético lors de la demi-finale aller. Oui, les Anglais et les Espagnols vont s'entretuer, mais c'est aussi la perspective de sacrés duels.Voilà une affiche qui sent bon le football d'antan. Vainqueur de la C1 en 1961 et 1962, Benfica devra se coltiner Liverpool, six fois vainqueur de la coupe aux grandes oreilles en 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com