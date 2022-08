Ce qu'il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions

Un groupe abordable pour Marseille, un peu moins pour le Paris Saint-Germain, des boucheries et des promenades de santé : le tirage au sort de la Ligue des champions édition 2022-2023 aura offert son lot de frissons. L'avenir des clubs européens a été décidé ce jeudi à Istanbul, avant d'accueillir en fin de saison les plus forts pour la finale. Voici ce qu'il faut retenir de ce début de parcours.

Le groupe de la mort : le groupe C

Le groupe le plus ambianceur : le groupe A

L'Inter et le Barça en faisaient déjà partie en 2019, ils sont rejoints par le Bayern cette année : le groupe C est décidément celui dans lequel il ne fallait pas se retrouver. Le Bayern paraît intouchable, mais l'ancien de la maison Robert Lewandowski pourrait bien venir leur chercher des noises un peu plus de deux ans après avoir fait des misères à son nouveau club lors d'un 8-2 mémorable. De leurs côtés, les hommes de Simone Inzaghi vont jouer les outsiders. Difficile pour les Catalans, qui n'ont pas le droit à l'erreur après leur saison européenne calamiteuse l'année dernière. Quant au Viktoria Plzen... on leur souhaite beaucoup de courage.