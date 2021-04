Ce qu'il faut retenir des premières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Danemark en feu, l'Italie et l'Angleterre sérieuses, des buts en veux-tu en voilà, des sensations, des déceptions : cette trêve internationale a beau en énerver certains, elle garde néanmoins son petit charme qui vaut bien un tour d'horizon après ces trois premières journées des éliminatoires de la zone Europe pour le Mondial 2022.

L'Italie, le Danemark, l'Angleterre et... l'Arménie au top !

L'équipe qu'il ne fallait pas croiser : Le Danemark

Après ces trois premiers matchs de qualifs, elles ne sont déjà plus que quatre à avoir réussi un carton plein. Pour l'Italie et le Danemark, la route n'était visiblement pas semée d'embûches puisque les deux nations n'ont même pas encaissé le moindre pion et n'ont jamais douté ou presque. Du côté des, l'ultime rencontre face à la Pologne (2-1) ce mercredi soir s'est débloquée dans les ultimes minutes grâce à Harry Maguire. Mais finalement, les comptes sont bons. Enfin, et c'est la petite surprise de ce début de course : l'Arménie (sans Henrikh Mkhitaryan, blessé) a aussi fait son 3/3 en écartant le Liechtenstein (1-0), l'Islande (2-0) et la Roumanie (3-2). De quoi propulser les Arméniens en tête du groupe J devant la Macédoine et l'Allemagne. Vous vouliez du suspens, vous voilà servis.Que ce soit chez les Espoirs ou chez les grands, il ne fait pas bon de croiser la route du Danemark. La bande à Christian Eriksen peut en témoigner car après trois journées, le bilan de lafile des sueurs froides : trois succès, quatorze buts marqués pour aucun encaissé. Plus fort encore : sur les trois victoires en Israël (0-2), face à la Moldavie (8-0) ou en Autriche (0-4), ce ne sont pas moins de onze joueurs différents qui ont fait trembler les filets adverses. Mention spéciale, donc, pour Kasper Dolberg,