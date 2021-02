Ce qu'il faut retenir de la liste de Corinne Diacre

Présente au siège de la FFF ce mardi pour annoncer sa première liste de l'année à l'occasion du Tournoi de France (du 17 au 23 février), Corinne Diacre a concocté quelques surprises : un groupe rajeuni avec vingt-sept convoquées, le retour d'une tête bien connue et la promotion des régions. Petit décryptage.

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour la deuxième édition du Tournoi de France #TournoiDeFrance #FiersdetreBleues pic.twitter.com/ioz8dJeYjX -- Equipe de France (@equipedefrance) February 9, 2021

Roulez jeunesse !

Voici le nouveau dicton de Corinne Diacre : 2021 rime avec demain. Après une année 2020 placée sous le signe du conflit, la sélectionneure de l'Équipe de France mise désormais sur l'avenir pour la deuxième édition du Tournoi de France, qui, malgré le forfait de dernière minute de la Norvège, devrait toujours se tenir avec les rencontres face à Islande (17 février) et la Suisse (20 février) pour l'instant maintenues du côté de Sedan et de Metz. Une subtile manière de faire table rase du passé ? En partie. Il faut reconnaitre que lepossède un effet rafraichissant, permettant de créer un joli mirage et ainsi de détourner les regards. Mais il faut aussi replacer cette liste dans la contexte sportif. Une période de dix-huit mois sans compétition officielle s'ouvre pour les Bleues, avant l'Euro 2022 en Angleterre en ligne de mire. Un gouffre pour la sélectionneure, qui a décidé de profiter du report d'un an du championnat d'Europe pour tenter de nouvelles expérimentations.En choisissant de convoquer un groupe élargi de 27 joueuses, Corinne Diacre ouvre ainsi les portes du château de Clairefontaine à cinq nouvelles têtes. Mylène Chavas (Dijon), Constance Picaud (Le Havre), Julie Dufour (Bordeaux), Léa Khelifi (Dijon) et Ella Palis (Bordeaux) vont ainsi découvrir la cour des grandes pour la première fois. Toutes ont 21 ans tout au plus et ont fait leurs gammes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com