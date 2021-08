Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Messi

Devant un auditorium du Parc des Princes plein à craquer, Lionel Messi a donné ce mercredi en fin de matinée sa première conférence de presse en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et si on a surtout verni la langue de bois pour dire à quel point on était heureux d'être là et combien on était motivé pour gagner la Ligue des Champions, il y a aussi eu plusieurs choses intéressantes à retenir.

LA phrase du jour : "Mbappé n'a plus d'excuse pour ne pas prolonger"

L'Argentine est déjà à l'heure de Paris

Immense surprise : objectif Ligue des Champions

Messi encense Verratti

Un petit sourire s'est formé sur le visage de Nasser Al-Khelaïfi au moment où Mohamed Bouhafsi lui a demandé si l'arrivée de Messi rebattait les cartes concernant la prolongation de Kylian Mbappé. Sans doute parce que le président savait déjà le scud à peine dissimulé qu'il allait envoyer à son joueur, qui boude un nouveau contrat dans la capitale à un an de la fin de son contrat. "" Ou alors il en a d'autres, qui n'ont rien à voir avec le onze de départ.C'est le mot qui est sans doute revenu le plus souvent : "L'objectif", avec un L majuscule. L'objectif affiché par le PSG de remporter la Ligue des Champions, après lequel il court sans relâche depuis dix ans et l'arrivée à la tête du club des actionnaires qataris. "", a même répété plusieurs fois Nasser Al-Khelaïfi, comme si le seul trophée qui comptait était celui aux grandes oreilles. ", a assuré Messi, qui ne l'a pas gagné avec le Barça depuis 2015.C'était l'ultime question de cette conférence de presse, un cadeau de nos amis de la Gazzetta dello Sport. Et donc, forcément, une question centrée sur l'Italie, et en particulier sur Marco Verratti. "