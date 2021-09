Ce qu'il faut retenir de ce mercato d'été

Des millions balancés par les fenêtres, des bonnes affaires, des panic buy à la dernière minute... Comme chaque année, le mercato a réservé son lot de moments forts durant deux mois où toutes les folies étaient permises, de Leo Messi à Paris au retour de CR7 à United et même celui d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid. Voici les transferts à retenir de ce mercato d'été 2021.

Le plus cher : Jack Grealish à Manchester City

HE'S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL -- Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

Le plus inattendu : Jérôme Boateng à l'OL

Le plus louche : Emerson Royal à Tottenham

Qui dit mercato dit forcément records de dépenses. Et à ce petit jeu-là, la Premier League se porte bien, merci pour elle. Manchester City ne s'est donc pas privé pour faire tomber le record du joueur anglais le plus cher de l'histoire pour déloger d'Aston Villa l'idole de Birmingham, Jack Grealish. Et accessoirement s'offrir le transfert le plus cher de l'été, d'un cheveu devant Chelsea et Lukaku.La fin du mercato lyonnais semblait placée sous le signe de la lose, entre les ratés Azmoun, Laborde, Willian et Kolo Muani. Finalement sorti de nulle part, Jérôme Boateng a signé un contrat de deux ans. Libre, le défenseur central de 32 ans sort d'une saison titulaire au Bayern Munich. Expérimenté, plus-value immédiate, Bosz-compatible : le champion du monde coche toutes les cases et même un peu plus. Autant dire que les supporters lyonnais n'y croyaient plus.Attention, faut suivre : janvier 2019, l'Atlético Lire la suite de l'article sur SoFoot.com