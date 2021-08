Ce Navas sera difficile à déloger

Pour la première en Ligue 1 d'une saison qui s'annonce déjà pénible pour lui, avec la concurrence à venir entre lui et Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a sorti un grand match et sauvé les fesses du PSG un paquet de fois contre Troyes. Une habitude désormais pour lui, qui amène une certitude : meilleur joueur de l'Euro ou pas, son jeune concurrent italien aura bien du mal à l'envoyer sur le banc.



7 tirs cadrés, 6 arrêts

Navas 1-0 Donnarumma

On n'a pas encore eu droit au très attendu plan serré du diffuseur sur l'un quand l'autre encaisse un but. Tout simplement parce que Gianluigi Donnarumma n'était pas encore sur le banc du Paris saint-Germain au stade de l'Aube ce samedi soir, lui qui n'est revenu que cette semaine de ses vacances après l'Euro remporté avec l'Italie. Mais nul doute que pendant ce PSG-Troyes, beaucoup ont eu à l'esprit ce duel à venir entre deux des portiers les plus en vue actuellement, qui vont se battre pour une place entre les poteaux du Paris Saint-Germain cette saison. Dans ce duel pour le moment à distance, Keylor Navas a en tout cas envoyé un petit message à son jeune collègue : il y a un titulaire au Paris Saint-Germain, il faudra être meilleur que lui pour le déloger et ça ne sera pas une mince affaire.Comme la saison dernière, le Costaricien a enfilé le costume de sauveur d'un PSG pas très inspiré offensivement, et qui a subi de grosses fuites derrière. Les Troyens, très entreprenants, ont plus tiré (15 fois, contre 12) et plus cadré (7 à 3) que les Parisiens, et sans un Navas XXL, Paris serait revenu de Champagne avec 1 point, voire zéro. Passé le petit accroc de but sur corner d'El-Hajjam, sur lequel il ne pouvait rien faire, Navas s'est remis dans sa dynamique de la saison dernière et n'a absolument rien laissé passer. Pas ces deux frappes puissantes de Ripart (28, 35), pas les centres venus des deux côtés sur lesquels il a su bien se positionner, et surtout pas ces deux tentatives en toute fin de match de Tardieu (91e) et Ripart, sur le corner qui a suivi, et qui auraient pu rappeler au PSG des points bêtement perdus la saison passée. Bilan des 90 premières minutes de Navas en Ligue 1 cette saison : 7 tirs cadrés subis, 6 arrêts, et trois points qui portent clairement sa signature.Dégagé par la petite porte du Real Madrid, où les dirigeants ont d'abord voulu le remplacer par De Gea avant de lui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com