"Ce n'est pas une Coupe du monde pour les supporters"

Pour les supporters du monde entier, aller au Qatar pour la Coupe du monde 2022 s'annonce à peine plus simple que pour l'Italie ou l'Algérie. Entre le manque de logements sur place, les tarifs exorbitants, les restrictions ou encore l'illisibilité de l'organisation, suivre les Bleus au prochain Mondial relève du défi. Vice-présidente des Irrésistibles Français, et en charge de l'organisation des déplacements, Anne Costes raconte la galère des supporters tricolores, qui devraient être douze fois moins nombreux dans l'Emirat qu'en Russie en 2018.

"Quelqu'un qui va suivre la compétition entièrement, c'est 1 200 euros de billets, soit 12% de plus qu'en 2018."



Compliqué, très compliqué. On a organisé une réunion en visioconférence hier avec une partie de nos 600 adhérents, pour expliquer à tout le monde les différents éléments. C'est tellement compliqué qu'on n'aurait jamais pu tout expliquer par mail. Il fallait un échange avec les gens, pour qu'ils comprennent tout ça. Parce qu'entre la billetterie, la fan ID, les transports, l'hébergement sur place, les agences de voyages et le programme de bénévoles, cette Coupe du monde est illisible.Pour vous donner une idée, on a eu la FFF jeudi au téléphone. Ils venaient d'apprendre que la période de vente était finalement réduite de dix jours. Et ce à quelques jours de la mise en vente de billets, c'est vous dire. On sent que la FIFA n'est pas bien préparée à l'évènement. Mais passons. Autre détail : la FFF organise samedi sa mise en vente des billets, qui commence mardi je rappelle. Normalement on devrait avoir un système qui privilégie les membres d'associations de supporters pendant un ou deux jours, ce qui est bien, et mieux que les deux heures qu'on avait eu pour l'Euro (rires). Ce qui n'avait évidemment pas marché. Le problème, c'est aussi les coûts. La FIFA parle de baisse de prix, c'et vrai pour le premier tour. Mais à partir des quarts de finale c'est en vérité plus cher qu'en 2018, et la finale est 30% plus chère qu'en 2018. En gros, quelqu'un qui va suivre la compétition entièrement c'est 1 200 euros de billets, soit 12% de plus qu'en 2018.C'est LE gros point noir. Sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com