Reuters • 29/11/2020







Cavani libère Manchester, Tottenham accroché par Chelsea par Léo De Garrigues (iDalgo) Remplaçant au coup d'envoi, Edinson Cavani a permis à Manchester United de renverser Southampton (2-3) pour le compte de la 10e journée de Premier League. A la mi-temps, les Red Devils étaient menés 2-0 après des réalisations de Jan Bednarek et James Ward-Prowse. Bruno Fernandes a permis de réduire le score à l'heure de jeu. Entré après la pause, Edinson Cavani a inscrit un doublé dont un ultime but à la 92e minute pour offrir la victoire à Manchester. MU est 7e tandis que les Saints restent 5es. Dans l'autre match de la journée, Tottenham et Chelsea, trop imprécis dans la finition, n'ont pas su se départager. Avec une meilleure différence de buts que Liverpool, les Spurs reprennent les commandes de la Premier League, les Blues sont 3es.