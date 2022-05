Catherine Laborde, Gaëtan Laborde, ou les deux ?

"Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime", disait Catherine Laborde lors de son ultime bulletin météo sur TF1 il y a cinq ans. Mais non, Catherine : la rédaction de So Foot ne vous a pas oubliée. Alors, à l'occasion du 71e anniversaire de l'ancienne présentatrice, c'était l'occasion d'envoyer sur le ring Catherine face à l'une des sensations de notre chère Ligue 1 : Gaëtan Laborde. Pour reprendre un concept bien connu des fans du Burger Quiz version football : Gaëtan Laborde, Catherine Laborde ou les deux ?

1- Les deux, bien évidemment. Catherine a quand même passé 28 ans à annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles pour les résidants de la métropole bretonne. Pour Gaëtan, les chiffres parlent pour lui. Tout naturellement, les Rennais se demandent : "Pourquoi opposer ces deux monstres ?"



2- Catherine aime probablement courir, mais dans ce domaine, Gaëtan est injouable. Injouable, le buteur du SRFC l'est également pour ses pairs si on le compare aux autres pros en activité : avec une moyenne de 10,2km parcourus/match, Laborde est tout simplement en tête des cinq grands championnats dans ce domaine. C'est le CIES qui le dit !





More @SkillCorner physical data Top 5⃣ big-5 league centre forwards for distance covered per match #GaetanLaborde ( @staderennais ) ? More about the unique #SkillCorner ⚽️ data https://t.co/t7V1x0QFLl pic.twitter.com/XwdY2LngN6

L'un y est né (Gaëtan), l'autre a déclamé son nom juste après le journal télévisé le plus visionné en Europe plus que n'importe quel autre Français qui n'habite pas Mont-de-Marsan (Catherine). Match nul !À l'heure où ces lignes sont écrites, seule Catherine Laborde (en 2012) a entendu en live le fameux gimmick