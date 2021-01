Caserne militaire, Premier League et bancs de la fac : la folle trajectoire de Wilfred Ndidi

Fils d'un soldat qui n'aimait guère le foot, Wilfred Ndidi a grandi dans le quartier militaire d'Ikeja, à Lagos. Mais grâce à sa mère et une éducation à la dure, le milieu défensif nigérian est devenu un joueur accompli à Genk, puis une pointure de Premier League à Leicester.

"Mon père voulait que j'étudie dur, que j'aille à l'école et que j'obtienne un diplôme universitaire."

Petits boulots et premiers crampons

Rohr

En cette rentrée scolaire 2018, le bachelor en gestion d'entreprises de l'université de Montfort, à Leicester, accueille sa nouvelle promotion. Parmi elle, un étudiant un peu particulier en la personne de Wilfred Ndidi, milieu de terrain du club de la ville depuis maintenant un an et demi. Largement suffisant pour que les étudiants reconnaissent le Nigérian de 21 ans quand ce dernier arrive sur le campus. Toujours souriant et disponible, il s'apprête à commencer trois années sur les bancs de la fac, dans le but de construire une académie de foot au Nigeria après sa carrière. Une nouvelle manière de montrer à son père que le ballon rond peut être le partenaire parfait de l'éducation.Fils unique d'un soldat qui participe à des opérations de maintien de la paix au Soudan et au Nigeria, Ndidi grandit aux abords de la caserne militaire d'Ikeja, au nord de Lagos. Accro au foot, il doit faire preuve de ruse pour éviter les punitions :, rembobinait-il au micro de la BBC World Service en 2017.À l'époque, il déambule régulièrement dans les rues du centre de Lagos afin de vendre du poivre, de l'eau en sachet, des fruits et des arachides. Débrouillard comme jamais, il lave également les pare-brise des voitures coincées dans la circulation de la plus grande ville du continent africain. Pour aider sa mère, mais aussi gagner son propre argent de poche :