information fournie par So Foot • 04/05/2022 à 06:00

Casemiro, au nom du devoir

Incontournable du Real Madrid depuis près de dix ans, Casemiro s'est frayé un chemin vers la lumière, seul, comme un grand. Un parcours de vaillant retranscrit sur les pelouses européennes, au service de ses coéquipiers. Ce mercredi soir, Manchester City devra donc se préparer à subir les foudres du "Tank" brésilien. Et il ne fera aucun cadeau.

Real Madrid Manchester City 04/05/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Voici comment les intendants du Real Madrid doivent qualifier Casemiro après chaque rencontre. Le maillot dégueulasse, le short qui a viré au vert-marron et les crampons sur lesquels ont pourrait apercevoir quelques gouttes de sang : le milieu brésilien salit sa belle tunique blanche à chaque match. Barbouillé comme un enfant qui joue dans l'herbe, il est pourtant le meilleur nettoyeur de la Maison-Blanche, faisant briller le logo couronné depuis plus de 9 ans. Cette obsession pour le travail, Carlos Henrique Casimiro la tient de son enfance au Brésil., explique Luis "Lucho" Nizzo, sélectionneur du Brésil U15 et U18 lorsque Casemiro avait l'âge d'y évoluer. Le numéro 14 madrilène est tellement un campagnard qu'à 15 ans, les bouches d'aération le terrorisaient., se souvient Bruno Petri, son coach en jeunes dans le club pauliste.