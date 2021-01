Carlos Da Cruz (coach de Tourcoing) : "Est-ce que mes joueurs auraient été capables d'aller travailler le lendemain ?"

Le club de Tourcoing (R1, Hauts-de-France), qui devait affronter Boulogne-sur-Mer (National 1) ce dimanche dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France, a déclaré forfait. Un choix logique pour son entraîneur Carlos Da Cruz.

"Il ne faut pas oublier que la Coupe de France représente de l'engouement pour un club amateur. Cette rencontre face à Boulogne aurait été un match référence pour l'US Tourcoing."

Il faut d'abord penser à préserver la santé des joueurs étant donné les circonstances dans lesquelles on s'entraîne. Cela fait trois mois que les compétitions sont arrêtées : c'est impossible de préparer un match en onze jours, surtout quand l'équipe adverse s'entraîne sans coupure depuis le mois de juillet et joue un match par semaine.Au départ, il y a un écart de niveau avec les quatre divisions de différence, et aujourd'hui cela relève du miracle.Ils sont partagés entre la déception et la résignation. Aujourd'hui, ils ont compris le sens qu'on a donné à cette histoire de forfait. Ils se sont rendu compte que les conditions n'étaient pas optimales. On a tout de même essayé de préparer au mieux cette rencontre face à Boulogne-sur-Mer parce qu'on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus. On a fait deux grosses séances samedi et dimanche dernier, avec une bonne intensité. Si le match avait eu lieu, est-ce que mes joueurs auraient été capables d'aller travailler le lendemain ?C'était déjà compliqué dès le 15 décembre avec des séances sans contact et des oppositions modérées. Le couvre-feu est venu ajouter une nouvelle barrière. On a essayé de programmer des séances à partir de 16 heures pour ceux qui pouvaient répondre présent, c'est-à-dire un groupe de 8-10 joueurs différents tous les jours, dans l'optique de préparer la Coupe de France. Malheureusement, je ne peux pas avoir tous mes joueurs en même temps. Pour la majorité d'entre eux, il leur est impossible de s'échapper de leur travail. On compte surtout sur les entraînements du week-end. Avec cette donnée, je ne vois pas comment on aurait pu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com