Carlo Ancelotti au Real Madrid, plus qu'un meneur d'hommes

Emmené par un éblouissant Karim Benzema, le Real Madrid, tout juste auréolé de son trente-cinquième titre de champion d'Espagne, a aussi pu compter sur Carlo Ancelotti cette saison. De retour sur le banc des Madrilènes l'été dernier, l'Italien longtemps cantonné à un simple rôle de meneur d'hommes a pu prouver qu'il était bien plus que ça et qu'il pouvait lui aussi dicter le tempo d'un match par ses choix. Un atout qui pourrait bien profiter à la Casa Blanca dans 48 heures au moment d'écarter Manchester City pour accéder à la finale de la Ligue des champions.

" L'élément le plus important, ce sont les joueurs. Ce sont eux qui vont retransmettre ton idée sur le terrain." Carlo Ancelotti

Des préjugés bien entretenus

Si Karim Benzema pourrait bien aller chercher un Ballon d'or en fin de saison, Carlo Ancelotti n'a lui pas attendu le mois de juin pour continuer d'écrire sa légende et marquer un peu plus l'histoire. En plus de permettre au Real Madrid de conquérir un 35titre domestique, un record, le technicien italien devient tout simplement le premier entraîneur à remporter les cinq championnats du Big 5 (il avait déjà gagné la Serie A en 2004 avec Milan, la Premier League avec Chelsea en 2010, la Ligue 1 en 2013 avec le PSG et enfin la Bundesliga en 2017 avec le Bayern). Un exploit colossal pour un homme, certes reconnu pour ses sourcils, mais souvent défini comme un meneur d'hommes dénué de toute philosophie de jeu. Pourtant, le natif de Reggiolo n'en reste pas moins un tacticien hors pair doté d'une formidable capacité d'adaptation.Si l'ancien coach du PSG a longtemps vu cette réputation lui coller à la peau, il la doit aussi en grande partie à ceux qu'il a eus sous ses ordres. Ainsi, quelques jours avant qu'il ne soit limogé par le Real Madrid en 2015, l'Italien avait reçu le soutien de Cristiano Ronaldo dans une interview accordée à ESPN :Le Portugais est loin d'être un cas isolé. Quelques semaines plus tôt, alors que le Real de Don Carlo s'apprête à affronter la Juventus, Andrea Pirlo, plaque tournante du club turinois, y va lui aussi de sa déclaration d'amour dans laDans la capitale française aussi, Ancelotti aura marqué ses joueurs. Fraîchement retraité, Christophe Jallet Lire la suite de l'article sur SoFoot.com