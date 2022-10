CAOM, le virage de la jeunesse

Depuis l'exclusion des Yankees en 2018*, le bas du Virage Nord du Stade Vélodrome était à l'abandon, tristement silencieux. Trop, aux yeux d'une bande de minots marseillais. Issues de plusieurs groupes, ils ont pris la direction du CAOM, qui a récupéré la zone en 2018 avec un objectif : redonner vie au bas du virage qui, fut un temps, était le plus bruyant du Vélodrome.

Un fardeau signé Eyraud

Assis dans le bas du Virage Nord à quelques minutes du coup d'envoi, Yanis, 20 ans, commis de cuisine la journée, dirigeant d'un groupe ultra le soir, met les choses au point. Depuis le début de la saison, avec quatre amis, ils ont décidé de prendre les commandes du Club des Amis de l'OM, un association d'abonnés née en 1987 et qui a été installée en bas du Virage Nord à l'été 2018, après que Jacques-Henri Eyraud a expulsé les Yankee du Vélodrome . Du jour au lendemain, le principal groupe ultra du Virage Nord (5000 membres) a ainsi déserté, sans jamais être remplacé. Une question de respect, d'abord, parce qu'on ne s'empare pas de la place d'un groupe historique comme ça. D'ailleurs, Yanis le rappelle bien :. Sauf qu'en attendant ce retour de plus en plus incertain, il fallait bien faire quelque chose.Pour bien comprendre la situation, il faut se remémorer la répartition des ultras marseillais. Au sud, les South Winners et le Commando Ultra se partagent le gâteau. Au nord (à gauche dans vos écrans de télé), les Fanatics, Dodgers et MTP occupent la moitié haute. Le bas, quitté par les Yankee, est aux mains du CAOM., rappelle Yanis. Après le départ forcé des Yankee, aucun des groupes du Virage Nord n'avait en effet accepté de descendre à cette place, par respect pour les Yankee. L'OM d'Eyraud avait alors bricolé cette solution bancale., regrette Yanis, en accrochant les écharpes des ultras du Virage Nord derrière le but, comme le veut la tradition à Marseille.Partant de ce constat, et du sentiment général qu'il était