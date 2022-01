Caoimhín Kelleher, ça commence

C'est bien connu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et à ce jeu-là, c'est Caoimhín Kelleher qui fait le show à Liverpool, chaque fois qu'Alisson n'est pas de la partie. Bourreau de Leicester en quarts de finale de la Carabao Cup cette saison, récemment décisif contre Chelsea, le jeune portier irlandais surprend son monde à chaque apparition sous la tunique rouge. Et pourtant, Kelleher n'était pas destiné à camper devant sa ligne. Retour sur les débuts d'un portier très prometteur, voué à réussir en véritable numéro 9.

, se souvient Eddie Harrington, invité spécial du troisième tour de la Carabao Cup le 25 septembre 2019, alors que la petite équipe de Milton Keynes Dons reçoit l'ogre Liverpool. Si Eddie a décidé de traverser les 770 kilomètres qui séparent la ville portuaire irlandaise de Cork et la région du Buckinghamshire, c'est pour voir son petit protégé : Caoimhín Kelleher. Lors de ce fameux seizième de finale à MK Dons, les joueurs de Liverpool sont étonnamment malmenés, et les coéquipiers d'Adam Lallana vont ni plus ni moins s'en remettre à leur gardien. Titulaire pour la première fois sous les ordres de Jürgen Klopp, Kelleher va enchaîner les parades et permettre auxde garder leur cage inviolée. Victoire 2-0 ponctuée donc d'un petit exploit pour un jeune portier.Pendant que le reste du monde découvre un gardien confiant et plein d'assurance en cette douce soirée d'automne, Eddie Harrington a du mal à croire que son ancien poulain défend désormais la ligne d'une des écuries les plus prestigieuses du royaume de la reine Élisabeth II., lance celui qui l'a connu quand Caoimhín (prononcer) portait encore les couleurs des Ringmahon Rangers. Et pour cause, huit ans plus tôt, sa jeune pousse avait plus l'ambition de pousser le ballon au fond des filets que de l'empêcher d'y rentrer.