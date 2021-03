Canet coule l'OM !

Passe de témoin par la petite porte pour Nasser Larguet : dimanche soir, l'entraîneur intérimaire a vu son aventure sur le banc de l'OM se boucler par une élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe de la France sur la pelouse du valeureux Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2 (2-1). Aussi incroyable que mérité.

Canet RFC 2-1 Olympique de Marseille

Juninho Posteraro

David contre Goliath. Goliath qui rend les armes au bout de 21 minutes. Incroyable mais vrai : tel est le scénario de ce seizième de finale de Coupe de France joué dimanche soir au stade Gilbert-Brutus de Perpignan, où le Canet-en-Roussillon (National 2) s'est payé le luxe de faire sauter l'OM (2-1). Le héros du jour ? Jérémy Posteraro, dont c'était l'anniversaire et qui s'est offert pour l'occasion un combo coup franc somptueux-passe décisive. Une chose est sûre : Jorge Sampaoli a du pain sur la planche.Les amateurs rentrent de la meilleure des manières dans leur partie, avec de l'intensité dans les duels et du pressing haut. Marseille se doit d'être patient et de poser le jeu. Passer par les ailes pour centrer est d'abord la technique commune aux deux équipes mais les ballons sans précision ne trouvent pas leurs cibles. Milik est le premier à innover avec une frappe trop enlevée à l'entrée de la surface (17). Les locaux continuent leur marche en avant et ont décidément laissé les divisions d'écart au vestiaire. Un coup-franc à 25 mètres concrétise leurs bonnes intentions. Posteraro, sans complexe, se transforme en Juninho et envoie une frappe croisée flottante dans la lucarne de Pelé. Le break n'est pas loin lorsqu'un un centre en finesse de Bai est prêt à être repris au second poteau, mais la barre sauve cette fois-ci Pelé. Marseille commence alors Lire la suite de l'article sur SoFoot.com