Canal+ : le Messie du foot français face à Mediapro ?

Le foot français, après l'avoir lâché en 2018, ferait tout pour faire revenir Canal+ dans la diffusion de son championnat professionnel. Il faut se débarrasser de Mediapro et récupérer le soldat Canal. Mais est-ce aussi simple ?



La bataille du dimanche soir

La rumeur circulait depuis de nombreuses semaines, RMC en a dévoilé les coulisses: la LFP, par l'intermédiaire de son nouveau président, Vincent Labrune, se démènerait pour convaincre Canal+, diffuseur historique du football français, de récupérer les lots de diffusion actuellement détenus par Mediapro et ainsi sauver un modèle en perdition. Des présidents de clubs interrogés, à savoir Waldemar Kita de Nantes et Jean-Pierre Caillot de Reims, n'y seraient pas totalement opposés et verraient d'un très bon œil le retour de la chaîne cryptée. D'après eux, cela garantirait une diffusion et une couverture élargie des rencontres françaises tout en assurant une solvabilité et un retour sur investissement. Canal a les reins assez solides pour honorer ses engagements, contrairement au groupe espagnol Mediapro, et suffisamment d'abonnés - autour de 8 millions -, afin de pérenniser une audience importante.Mais cela n'est pas aussi simple, et il va falloir attendre avant de présenter Canal+ comme le sauveur, comme le messie du football français. D'abord, tant que la procédure judicaire de conciliation entre Mediapro et la Ligue n'a pas pris fin, les Espagnols détiennent toujours 80% des droits TV. Et quand bien même ils ont suspendu leurs versements, ils assurent toujours la diffusion des matchs. La procédure devrait être conclue début décembre, mais elle peut encore être prolongée jusqu'en février, et sur cette période, la Ligue ne peut rien faire, ni récupérer ses droits ni les céder à un autre acteur.Ensuite, c'est tout bête à dire, mais pour que Canal revienne... il faudrait déjà qu'il le souhaite ! Rien n'est sûr de ce côté. Le dirigeant de la chaîne, Maxime Saada, affirmait, dans une récente interview donnée au quotidien économique, que[...]Enfin, Mediapro garde la main sur la cession. La LFP aurait beau organiser des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com