CAN : Tant qu'il y a pelouse, y a match !

Ce mercredi, l'entretien déplorable du terrain du Japoma Stadium de Douala a obligé les organisateurs de la CAN à délocaliser toutes les rencontres prévues sur ce terrain en phase finale. La pelouse du Japoma Stadium n'a toutefois pas le monopole des taupes et des faux rebonds. À qui la faute ? Les pelouses sont-elles si impraticables ? Qu'en pensent les principaux concernés ? Éléments de réponse.

Le repiquage

"Repiquer des endroits où il y a déjà eu des trous, qui ont déjà été…

Bien qu'il ne s'attendait sûrement pas à tomber dans le piège tendu par la Guinée équatoriale (0-1), le sélectionneur algérien Djamel Belmadi n'avait pas attendu le désastre pour pointer du doigt les conditions de jeu.(Côte d'Ivoire-Sierra Leone, NDLR), déplorait l'entraîneur des Fennecs samedi dernier en conférence de presse, la veille du naufrage . Ce même après-midi, le champ de patates du Japoma Stadium avait poussé le gardien ivoirien Badra Ali Sangaré à manquer sa dernière prise de balle et à se blesser. Depuis le début de cette CAN 2021, chaque sélection est confrontée à deux ennemis au coup d'envoi de chaque match : son adversaire du jour et la pelouse., se défend Abel Mbengué, porte-parole de la COCAN, le Comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des nations. Ce bruit, justement, vient des images de photographes et journalistes au plus près des pelouses sur lesquelles on peut voir que le soyeux rectangle vert n'est autre qu'un véritable champ de patates où les trous sont rois. Raison pour laquelle le genou droit du portier ivoirien s'est anormalement enfoncé dans la pelouse. S'ensuivra l'égalisation des(2-2) , la sortie du principal concerné sur blessure, et le repositionnement dantesque de Serge Aurier dans les buts.