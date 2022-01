CAN - Magnifique Gabon-Maroc, les Comores peuvent rêver

Le milieu de terrain marocain Sofyan Armabat (g), à la lutte avec son homologue gabonais Guelor Kanga Kalu, lors de leur match du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, le 18 janvier 2022 à Yaoundé ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Soirée à grand spectacle en Coupe d'Afrique mardi avec un magnifique Gabon-Maroc (2-2) et l'exploit des Comores contre le Ghana (3-2): les "Aigles de l'Atlas" remportent le groupe C, devant les "Panthères", et le Petit Poucet peut rêver.

Le Maroc s'est offert sept jours de préparation jusqu'à son 8e de finale, le 25 janvier, contre un troisième de groupe. Le Gabon affrontera le Burkina Faso le 23 janvier à Limbé dans la première affiche connue des 8es de finale.

La joie de l'attaquant des Comores, Ahmed Mogni, après avoir marqué le 2e but contre le Ghana, lors de leur match du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, le 18 janvier 2022 à Garoua (Cameroun) ( AFP / Daniel BELOUMOU OLOMO )

Les Comores, pour leur première CAN, conservent un petit espoir de jouer les 8es de finale en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes, mais elles ont déjà deux troisièmes devant elles, Cap-Vert et Malawi, 4 points chacun.

Les quatre équipes ont offert un superbe spectacle! A croire que les Panthères du Gabon sont meilleures sans leur star, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a dû quitter Yaoundé sans jouer, sa CAN gâchée par le Covid.

La joie de l'attaquant gabonais Jim Allevinah, félicité par ses coéquipiers, après avoir ouvert le score contre le Maroc, lors de leur match du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, le 18 janvier 2022 à Yaoundé ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Dans le plus beau match depuis le début de la CAN, parsemé d'occasions de but, les joueurs de Patrice Neveu ont deux fois mené au score grâce à leur duo d'attaque, Jim Allevinah (21e) et Aaron Boupendza, qui a provoqué un but contre son camp de Nayef Aguerd (81e).

- Ayew exclu -

Déjà qualifié, "Coach Vahid" a fait tourner, et titularisé le gardien numéro 2, Monir El Kajoui, à la place de Yassine Bounou. D'autres titulaires ont commencé sur le banc, comme Ghanem Saïss, Imran Louza, Selim Amallah et Sofiane Boufal.

Le Maroc a encaissé son premier but de la compétition sur une glissade, quand Soufiane Chakla a perdu ses appuis, se retrouvant à plat ventre et offrant un boulevard à Allevinah (21e).

La joie du défenseur marocain Achraf Hakimi, après avoir égalisé (2-2) sur coup franc face au Gabon, après avoir marqué le 2e but contre lors de leur match du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations, le 18 janvier 2022 à Yaoundé ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Mais les joueurs d'Halihodzic sont revenus deux fois: d'abord sur un penalty de Boufal (73e s.p.) et enfin sur un magnifique coup franc du Parisien Achraf Hakimi (84e), trois minutes après le csc d'Aguerd.

En revanche c'est bien fini pour le Ghana, bon dernier, qui a perdu son capitaine André Ayew, exclu au bout de 25 minutes pour une semelle sur le gardien Salim Ben Boina (25e), sorti blessé.

Les Comores ont même mené 2-0. La star Ben El Fardou a marqué le premier but de l'histoire de son pays à la CAN, au bout d'un contre éclair (4e), mais le héros restera Ahmed Mogni, auteur du 2-0 (62e) et surtout du but du 3-2 (85e).

Les "Cœlacanthes", 132e au classement Fifa, se sont quand même fait très peur, car Richmond Boakye a tout de suite réduit l'écart (2-1, 64e), puis Alexander Djiku a égalisé (2-2, 77e).

L'ambiance a été très chaude dans le couloir après le match, tout près de la salle de presse du stade Ahidjo de Yaoundé, où des éclats de voix ont longtemps retenti. Mais le spectacle sur la pelouse était superbe.

