CAN : la chaleur défavorise-t-elle ceux qui jouent en Europe ?

La CAN fait face à une épidémie, celle des victoires par la plus petite des marges. Sur les vingt premiers matchs de la compétition, seules deux rencontres se sont ainsi conclues par un écart supérieur à un but. Les températures, harassantes depuis l'ouverture du tournoi au Cameroun, semblent être une bonne explication quant au resserrement du niveau entre les sélections : les joueurs qui évoluent en Europe tirent la langue.

, expliquait Djamel Belmadi au cours d'une conférence de presse lunaire, après le match nul de l'Algérie face à la Sierra Leone (0-0) .

#CAN2021 La conférence de presse hallucinante de Djamel Belmadi ! "Vous êtes journaliste, pas météorologue..." #ALGSLE pic.twitter.com/heeUnUIWOT

Pas de préparation, pas de performance

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2022Si on peut s'interroger sur les intentions du journaliste à l'origine de la question, la réponse du sélectionneur illustre parfaitement une problématique qui revient sans cesse depuis le début de la compétition : les conditions de jeu. Outre les pelouses parfois scandaleuses, la chaleur est en effet l'ennemi numéro un des joueurs en ce début de CAN. Le thermomètre qui explose serait-il ainsi une bénédiction pour les nations qui comptent essentiellement des joueurs du pays, donc habitués au climat ?En tout cas, il est certain que les organismes des footballeurs évoluant en Europe dans des climats plus froids sont frappés de plein fouet., affirme Grégory Dupont, préparateur physique des Bleus lors du Mondial 2018 qui officie désormais au RC Strasbourg. Un constat qui permet d'introduire l'importance de l'acclimatation : la plupart des sélections ont eu une préparation tronquée voire inexistante, ce qui s'avèresur le plan physique que sur le plan purement technique.