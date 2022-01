CAN 2021 : "On a mis les Comores sur la carte du monde"

Qualifiés pour la première fois en Coupe d'Afrique des nations, les Comores ont tout simplement marqué l'histoire : tombeurs du Ghana en poule (3-2) pour atteindre les huitièmes de finale, les Cœlacanthes ont ensuite tenu tête au pays hôte camerounais (défaite 2-1), à dix contre onze et malgré une hécatombe de Covid-19 qui les a privés d'un tiers de leur effectif, mais surtout d'un gardien de but de métier pour ce match. Remis de leurs émotions, cinq des héros comoriens témoignent.

Casting

L'entrée dans la compétition face au Gabon, puis au Maroc (défaites 1-0 et 2-0)

, latéral de l'AC Ajaccio gardien de but de circonstance face au Cameroun , 31 sélections,, milieu défensif de l'Omónia Nicosie, 33 sélections avec les Comores,, gardien de l'US Marseille Endoume (N3) et des Comores (16 sélections), homme du match face au Maroc puis blessé contre le Ghana,, kiné de la sélection comorienne depuis 7 mois,, milieu offensif de l'EA Guingamp, recordman de sélections avec les Comores (47 sélections), buteur sur coup franc et homme du match face au Cameroun.Face au Gabon, quand on s'est arrêté pour faire la photo face aux journalistes, j'ai vraiment réalisé. Je n'avais jamais vu ça, c'était incroyable. Des matchs internationaux dans d'autres pays, on en a déjà fait, la sensation quand on entre sur le terrain est la même. Mais à ce moment-là, on a senti que ça avait une portée mondiale. Ce match-là, on a fait une erreur, on l'a payée cash et on n'a pas réussi à marquer et à emballer ce match. On avait la possession, mais c'était stérile, on ne jouait pas assez verticalement. Le Gabon a marqué assez tôt pour perturber notre jeu puis rester bloc bas, ils ne nous ont pas laissé beaucoup d'espace.Personnellement, je n'étais pas bien parce que j'étais bloqué en Arabie saoudite pendant dix jours à cause de la Covid. Je suis arrivé la veille du match, j'ai commencé remplaçant et je suis entré en deuxième période. C'était dur à vivre pour moi, je voulais vraiment être là pour ce premier match historique, partager la préparation avec tous les frères... Tout le monde avait hâte. Le jour du match, il y avait plus de nervosité. Tu sentais que les jambes étaient un peu coupées, c'était timide.Après le premier match, on s'est tous dit :. La peur n'était pas palpable, mais