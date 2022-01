CAN 2021 : Comment le régime camerounais remplit les tribunes

Pour régler le soucis des tribunes vides, le gouvernement camerounais est passé de la restriction à l'incitation. Initialement, le protocole Covid exigeait aux supporters d'être vaccinés et munis d'un test PCR pour se rendre au stade. Désormais, un simple test antigénique suffit. Plus encore, l'après-midi, les travailleurs cessent leurs activités et les écoles ferment afin que des bus amènent les enfants aux rencontres. Pour le régime de Paul Biya, tout les moyens sont bons pour que les caméras du monde entier filment des tribunes moins désertes.

La Nation reconnaissante... et disponible

Des tribunes parsemées où les sièges vides sont bien plus nombreux que les sièges occupées. C'est l'image que le gouvernement camerounais ne veut plus voir ni montrer aux téléspectateurs du monde entier qui regardent attentivement la XXXIIIédition de la Coupe d'Afrique des Nations., explique un bénévole aux abords du stade Olembe de Yaoundé.. Une mesure qui satisfait les fans de football camerounais. Jean, un supporter des Lions indomptables, assiste au troisième match de groupe de la sélection de son pays avec ses deux enfants :, peste-t-il.. Face au Cap Vert ce lundi, le nouveau stade Olembe de Yaoundé de 60.000 places est quasiment plein. Et si le protocole Covid allégé y est pour beaucoup, d'autres mesures d'incitations contribuent à ce remplissage instantané des gradins.Un communiqué du gouvernement est paru deux jours plus tôt indiquant que :. De fait, Jean ne travaillait pas ce lundi après-midi et ces enfants n'avaient pas à se rendre à l'école, fermée., dit-il en pointant la foule s'amassant en tribune au coup d'envoi.