CAN 2021 : Au Sénégal, le scepticisme aussi fort que l'espoir

Au Sénégal, la génération Sadio Mané est dorée. La colonne vertébrale du onze de la sélection des Lions de la Téranga est composée uniquement de stars, mais le jeu de l'équipe n'est pas celui espéré par les supporters. Bien que le sélectionneur Aliou Cissé présente un bilan positif depuis 2015, le pessimisme règne de Dakar à la Casamance quant à une première victoire en Coupe d'Afrique des nations.

Sénégal Zimbabwe 10/01/2022 à 14h Coupe d'Afrique des nations Diffusion sur

Mentalement, c'est pas la folie

C'est simple, jamais le Sénégal n'a soulevé le plus prestigieux des trophées africains. En 2002, le Cameroun le battait aux tirs au but au terme d'une finale stérile, tandis qu'en 2019, l'Algérie de Riyad Mahrez mettait fin au rêve de tout un pays sur le plus petit des scores. Alors c'est comme si ses supporters n'y croyaient plus. Sur la corniche de Dakar, les mini terrains de sable accueillent chaque jour en fin d'après-midi des centaines de footballeurs qui s'affrontent, sous les yeux d'un ancien joueur de première division sénégalaise, Boubacar Camara. Sous son maillot rouge, son allure de sportif ne laisse en rien deviner son âge. Ce passionné de 61 ans a consacré sa vie au football, mais son état d'esprit avant le début de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun résume celui de tout un peuple :Boubacar estime que la génération de Sadio Mané n'est pas la meilleure que le Sénégal ait connue.