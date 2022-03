Cameroun : la chanson du bon roi Rigobert Song

Dos au mur et un genou à terre dans l'étouffante nuit de Blida, le Cameroun a ressorti son sang-froid à toute épreuve pour renouer avec la Coupe du monde, après avoir loupé l'épisode 2018. Loin des années fastes Milla ou Eto'o, et sans être totalement maîtres de la situation, les Lions indomptables de Rigobert Song ont quelque chose en eux qui les rend éternels.

"Entre les pattes d'un Lion..."

Pleine à craquer au moins cinq heures avant le coup d'envoi, la bouilloire du stade Mustapha-Tchaker de Blida se voyait festoyer drapeaux en main jusqu'à pas d'heure. Pourtant, sur les coups de 23 heures heure locale, c'est bien Djamel Belmadi et consorts, à genoux et hébétés, qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer à chaudes larmes . Après une manche aller maîtrisée sur l'impossible pelouse de Douala, l'Algérie a réussi à manquer la qualification pour le Mondial 2022 à la 124minute du match retour, sur un but du Lyonnais Karl Toko Ekambi. De façon mystique, le Cameroun a frappé au cœur ses détracteurs, en allant cherchant une huitième participation à l'événement planétaire, un record en Afrique. Un acte fondateur pour le mandat de l'immense Rigobert Song, recordman du nombre de capes désormais assis sur le banc des Lions indomptables, et pourtant débarqué dans un scepticisme général .On les avait laissés désarmés vendredi dernier, en panne d'à-peu-près tout et incapables de pénétrer le pré carré des Verts d'Algérie . Hormis un coup franc précoce de Toko Ekambi, le Cameroun duchevronné Vincent Aboubakar avait eu droit à un retour de karma de la part de coach Belmadi, de retour à ses préceptes pragmatiques après une Coupe d'Afrique des nations bazardée . Mais cette première défaite des Lions à domicile au XXIsiècle, en éliminatoires, ne pouvait résolument signifier que les carottes étaient cuites. Avec 36 victoires en 43 matchs à Blida, l'Algérie, elle, était guettée par un surplus (plus qu'un regain) d'optimisme jamais idéal avant une partie de tout ou rien.