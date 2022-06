Cameroun d'observation pour les Bleues

Ce samedi soir (21h10), l'équipe de France entame sa préparation pour l'Euro 2022 avec un duel contre le Cameroun. Face à un adversaire a priori prenable, Corinne Diacre devrait généreusement distribuer du temps de jeu et permettre à sa nouvelle mouture de se tester en conditions réelles avant de sauter dans le grand bain d'ici deux semaines.

France Cameroun 25/06/2022 à 21:10 Amical Diffusion sur

État de Grace

Un match sous le signe du tennis. Voilà comment l'on pourrait annoncer ce premier amical de préparation de l'équipe de France avant de recevoir le Vietnam à Orléans vendredi prochain et, surtout, le début de son Euro, le 10 juillet prochain face à l'Italie, à Rotherham. La dernière (et unique) fois que les Bleues ont en effet joué le Cameroun, c'était en octobre 2018 au Stade des Alpes de Grenoble et la sentence avait été particulièrement sévère pour les Lionnes indomptables, défaites 6-0. Cette fois-ci, le duel aura lieu au stade Pierre-Brisson de Beauvais, une enceinte dans laquelle l'équipe de France s'est déjà produite une fois. C'était en 2013, c'était face à la Pologne, et le score avait là aussi été sans appel : 6-0. Un signe ?Quoi qu'il en soit, cette première répétition générale sera placée sous le signe de, dixit Corinne Diacre en conférence de presse.La réception du Cameroun servira donc de test grandeur nature pour les 23 Bleues… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com