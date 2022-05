Calendrier surchargés : attention aux cadences infernales

Entre la crise sanitaire, les tournois internationaux reportés, les coupes ou les nouvelles compétitions créées, le calendrier international devient de plus en plus infernal pour les joueurs. Matchs enchaînés sans relâche, voyages aux quatre coins du globe ou plages de repos insuffisantes entre deux saisons : la FIFPRO alerte sur les conséquences pour les principaux protagonistes du jeu. Et appelle à une refonte globale, sous peine de voir le sport le plus populaire de la planète se consumer lui-même.

Le sport, c'est vraiment la santé ?

70. La finale de la Ligue des champions ce samedi soir sera le 70match de l'interminable saison de Mohamed Salah et Sadio Mané. Les deux finalistes de la CAN ont disputé quatorze rencontres avec leur sélection respective et bientôt 56 sous les ordres de Jürgen Klopp. Une cadence infernale loin d'être l'apanage des deux attaquant des: la plupart des protagonistes qui seront sur la pelouse du Stade de France dépassent à peine les quatre jours de repos de moyenne entre deux matchs depuis le coup d'envoi de la saison. Pire encore, certains, à l'image de Thibaut Courtois (20 jours), Militão ou Vinicius Junior (23 jours) n'ont pas eu les quatre semaines de coupure recommandées par la FIFPRO entre deux exercices l'été dernier, la faute à l'Euro et à la Copa América. Autant d'illustrations du rythme de plus en plus démentiel auquel sont confrontés les joueurs, en premier lieu les internationaux, envoyés sur tous les fronts d'août à juillet et de janvier à décembre. Ce jeudi, le syndicat international des joueurs publiait sa dernière étude , mettant en avant l'impact des calendriers sur la santé physique et mentale des joueurs, lors d'un événement intitulé. Tout est dans le titre.La discussion, organisée par la FIFPRO en compagnie de l'UNFP, mais également d'anciens joueurs et entraîneurs, de la LFP ou encore de la FIFA, était introduite en vidéo par Kylian Mbappé.Un message limpide, vite relayé par Jonas Baer-Hoffman, secrétaire général du syndicat :