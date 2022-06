Calendrier surchargé : à quand la grève des joueurs ?

L'UEFA vient d'annoncer, dès 2024, une compétition estivale de présaison, opposant 4 grands clubs européens, dont le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Cet énième tournoi vient s'ajouter à pléthore de matchs que doivent accumuler les joueurs. Jusqu'à l'implosion. Il serait peut-être temps de changer et d'envisager un blocage des principaux acteurs. Vers une grève générale ?

Overdose de matchs

Les champions sont au bord du burn-out, les joueurs se plaignent et endurent, saison après saison, des quantités hallucinantes de matchs. Le syndicat international des joueurs, la FIFPRO, a d'ailleurs déjà alerté , se préoccupant de la santé et du bien-être des footballeurs, capables d'enchaîner jusqu'à 80 rencontres par saison. Certains ont déjà lancé le signal d'alarme. Le milieu croate, Luka Modrić s'est récemment plaint des cadences infernales. Avant lui, son coéquipier au Real Madrid, Toni Kroos avait accusé la FIFA et l'UEFA de profiter des footballeurs à des fins financières et pécuniaires :[...]En coulisses, de plus en plus de joueurs se plaignent et affichent des états de forme catastrophiques. Passé le printemps, ils se retrouvent éreintés et voient leur corps se fragiliser. Depuis 2020, d'après le site spécialisé PremierInjuries, les blessures musculaires dans les cinq grands championnats européens explosent. Pourtant, malgré ces alertes, il semblerait que les instances ne soient pas prêtes à ralentir. Au contraire, on se dirigerait plutôt vers une augmentation continue des rencontres. Depuis quelques années, on a en effet annoncé et officialisé un Euro à 24, une Coupe du monde à 48, une Ligue des champions à 36 clubs, une Ligue des nations, un tournoi estival de pré-saison. À cela, on peut rajouter une future Coupe du monde des clubs ou des matchs de gala opposant les champions d'Amérique du sud contre les champions d'Europe. Il y a une gabegie infernale qui ne semble pas s'arrêter. Et jusqu'à quel point ?Pour le moment, les joueurs ne disent rien. Quelques voix s'élèvent mais semblent peu écoutées. À l'inverse, on a plutôt l'impression que l'UEFA ou la FIFA continuent leur petit bonhomme de chemin et préparent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com