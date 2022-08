Caen tenu en échec, Saint-Étienne n'avance toujours pas et Sochaux enchaîne

Dans un multiplex qui a tardé à nous offrir des buts, personne n'a su faire la bonne opération, si ce n'est Sochaux qui enchaîne un second 3-0 consécutif. Caen a bien cru s'échapper en tête de la Ligue 2 mais les Normands ont été rejoints en fin de match par Paris. De son côté, Saint-Étienne, qui a concédé un penalty dans le temps additionnel à Valenciennes, n'avance toujours pas.

FC Annecy 0-0 Grenoble Foot 38

SC Bastia 0-2 Rodez AF

Le traditionnel 0-0 du multiplex. Le derby des Alpes ou Alpico ne nous a pas envoyé au sommet du football champagne. D'ailleurs, la rencontre a été plus chaude dans les duels que dans les surface. Grenoble, qui jouait sans avant-centre, a même décidé de fermer boutique à quelques minutes du terme. Les Annéciens, eux, n'ont toujours pas gagné en Ligue 2 cette saison.Le coup d'envoi de cette rencontre a été décalé de cinq minutes. La cause ? Les arbitres se sont vêtus de jaune, tout comme... Rodez. Bastien Dechepy et ses assistants ont donc dû enfiler un costume noir en vitesse avant de lancer ce match. Les Bastiais pensent ouvrir le score juste avant la pause avec une belle combinaison sur coup franc. Tavares se retrouve seul face au gardien, mais le Cap-verdien envoie sa tentative dans le ciel crépusculaire de l'Île de Beauté. Finalement, les Ruthérois sortent le poignards lorsque Corredor centre vers Raux Yao qui essaie de reprendre du plat du pied. Guidi est sur la trajectoire et dévie vers Despres qui traîne par-là. L'attaquant est peut-être légèrement hors-jeu, mais finit le boulot en plaçant le ballon sous la barre de Placide. Quelques minutes plus tard, Guidi, encore lui, perd le ballon…