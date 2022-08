Caen reste leader, Bordeaux déroule, Saint-Étienne gagne enfin

Tenu en échec par Pau, Caen conserve malgré tout sa première place à l'issue de cette sixième journée de Ligue 2. Son dauphin se nomme désormais Bordeaux, en démonstration face à Bastia, tout comme Metz à Rodez. Dijon et Amiens ont calé pendant que Sochaux renversait Guingamp. Dans le bas du classement, Krasso a signé un récital pour offrir une première victoire à Saint-Étienne.

Bordeaux regarde vers le haut, Mikautadze fait sa loi à Rodez

Tenu en échec parconserve malgré tout sa première place. Malherbe encaisse même le premier but de la soirée : un coup franc direct sublime du revenant Saivet. D'Almeida est ensuite proche du deuxième d'une frappe lointaine, avant que Caen ne se réveille. Abdi égalise de près pour un but 100% pistons normands. Nettement dominateurs, les hommes de Stéphane Moulin dominent tout au long de la seconde période, mais ne pourront jamais prendre l'avantage. Essende est même exclu dans le temps additionnel pour contestation.Dans le haut du tableau,n'a jamais tremblé face à. Rapidement devant grâce à un penalty concédé par Thill et transformé par Maja, les Girondins ont ensuite déroulé face à des Normands à dix après l'expulsion de Sissoko pour un pied haut sur Ekomié. D'une frappe croisée, Bokele accroît ensuite l'avantage des siens, avant que Bakwa ne plie l'affaire avant même la mi-temps. Bordeaux continue de dérouler en seconde période, Bakwa touche le poteau, et Delaurier-Chaubet poursuit son joli début de saison en venant clore le score.En déplacement àa renoué avec la victoire après deux rencontres sans succès. Les Grenats se sont appuyés sur une grande prestation de Mikautadze, buteur de près à la suite d'un coup franc rapidement joué, puis à la suite d'une perte de balle d'une défense ruthénoise qui sera bientôt renforcée par un certain Aymen Abdennour. Le Géorgien offre le troisième but à Udol, non sans avoir pris le temps de visiter la surface adverse. Malgré la réduction du score de Depres de la tête, Rodez n'y arrive pas, puisque Maziz profite d'un contre pour porter l'estocade finale.Dans le choc de la soirée,est parvenu à renverser une équipe depourtant bien lancée par une tête de Lemonnier sur coup franc. Les Lionceaux répondent de la même manière, avec Ndour dans le rôle du buteur. Et c'est Doumbia qui fait chavirer Sochaux, parfaitement servi par une superbe talonnade de Kalulu. En Picardie,et leont attendu la seconde Lire la suite de l'article sur SoFoot.com