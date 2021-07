Caen et le Paris FC premiers leaders, Toulouse freiné

Faciles vainqueurs de Rodez et Grenoble (4-0), Caen et le Paris FC sont les premiers leaders de cette saison de Ligue 2 BKT. Tenu en échec à domicile par Ajaccio (2-2) en supériorité numérique, le TFC perd déjà gros dès la première journée.

Toulouse 2-2 Ajaccio

Caen 4-0 Rodez

85 jours après avoir buté sur le FC Nantes en barrage, le TFC a raté ses retrouvailles avec le Stadium en concédant le nul face à Ajaccio. Pourtant, les hommes de Philippe Montanier attaquent plus fort que ceux d'Olivier Pantaloni en ouvrant logiquement le score par un coup de casque de Healey. Une joie de courte durée puisque Laci égalise deux minutes plus tard, avant que Vidal ne laisse son équipe en infériorité numérique. Mais même à dix, l'ACA ne lâche rien et revient au score un deuxième fois, Laci répondant au but contre son camp de son coéquipier Kalulu. Ce match nul a clairement le goût d'une défaite côté toulousain, qui ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que l'an passé, après un début de saison complètement raté.Le premier co-leader de cette saison est donc Lire la suite de l'article sur SoFoot.com