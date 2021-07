information fournie par So Foot • 31/07/2021 à 21:15

Caen et le Paris FC confirment, Toulouse froisse Nancy

Caen et le Paris FC se partagent toujours la tête du championnat de Ligue 2 après avoir disposé de Niort (1-0) et de Dunkerque (2-1) lors de cette deuxième journée. Tenu en échec lors de la première journée, Toulouse repart de l'avant en explosant Nancy (4-0), tandis qu'Amiens est déjà en difficulté, avec zéro point au compteur.

Nancy 0-4 Toulouse

Sochaux 0-2 Le Havre

Décevants la semaine dernière face à Ajaccio, les Toulousains ont remis les pendules à l'heure à Marcel Picot en piétinant une bien pâle équipe de Nancy. Le succès des Violets s'est dessiné dès la première minute, lorsque Rhys Healey est venu battre le portier nancéien après 36 secondes de jeu. Le TFC et Van den Boomen se sont ensuite illustrés sur coup de pieds arrêtés, avec deux pions des défenseurs centraux Gabrielsen et Rouault. L'attaquant gallois a de nouveau fait parler son sens du but en signant un doublé devant une défense de l'ASNL aux abois. Ca y'est, le Téf' de Philippe Montanier est lancé.Pour son deuxième match consécutif à Gaston Gérard, Sochaux n'a pas confirmé la belle prestation face à Dijon. Les Sochaliens ont été punis par des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com