information fournie par So Foot • 20/08/2022 à 21:02

Caen calme Guingamp et prend la tête, Amiens et Dijon grimpent sur le podium

Caen a fait sa loi à la maison face à Guingamp, en profitant pour lui chiper le trône au sommet de cette belle Ligue 2. Derrière, Amiens et Dijon ont gagné alors que Metz s'est fait rejoindre sur le fil à Laval. Sochaux a enfin passé la marche avant tandis que le Paris FC a calé à Niort. Enfin, Annecy a cru l'emporter enfin à Rodez, mais n'a pas tenu à dix contre onze.

Caen 4-1 Guingamp

Laval 3-3 Metz

Intouchables à d'Ornano face aux gros poissons. Déjà tombeur de Metz il y a deux semaines, Caen n'a pas tremblé face au leader guingampais, malgré l'ouverture du score de Barthelmé après une belle action collective bretonne. Il ne faut en effet que deux petites minutes aux Normands pour renverser la table. Ntim s'offre d'abord l'égalisation d'un retourné remarquable en pleine surface. Sonnés, les visiteurs lâchent prise et perdent deux fois le ballon coup sur coup pour permettre à Alexandre Mendy de s'en aller punir Basilio. La rencontre est disputée sur un rythme échevelé et les deux portiers multiplient les arrêts. Malheureusement pour lui, le Guingampais est à nouveau battu sur une belle volée signée Essende pour sceller la victoire caennaise. Jeannot conclut la fête sur penalty, et les hommes de Stéphane Moulin sont leaders de Ligue 2.