Cádiz-Valence et insultes racistes : comment tout a dérapé

Ce dimanche lors de Cádiz-Valence, Mouctar Diakhaby aurait été victime d'insultes racistes de la part de Juan Cala. En signe de protestation, les joueurs de Valence ont quitté le terrain dans une ambiance tendue. Un fléau qui n'est pas étranger en Espagne, alors que la Ligue se bat pour éradiquer toute forme de discrimination.

Cadix-Valence

Stop, stop, stop

On joue la 30minute, à l'Estadio Ramón de Carranza de Cádiz. Le score est d'un but partout, Kevin Gameiro ayant répondu à Juan Cala cinq minute après l'ouverture du score du promu. Tout à coup, l'arbitre de la rencontre David Medié arrête le jeu et se précipite vers le rond central où la tension est à son comble. Mouctar Diakhaby cherche à en découdre, mais il est vite pris en charge par un coéquipier qui l'éloigne de l'agitation. L'ancien Lyonnais écope d'un carton jaune, alors que son coéquipier Gabriel Paulista tente de le calmer.Grâce aux images captées par Movistar, on entend clairement le défenseur brésilien répéter :Alors que l'arbitre observe la scène, le défenseur français mime des gestes de paroles. Dans le même temps, David Medié discute avec Juan Cala, le présumé fautif. Alors que la télévision espagnole diffuse plusieurs ralentis, les éléments se superposent : présent dans la surface, Juan Cala s'est en fait tourné vers Mouctar Diakhaby avant de regagner son camp. Le Valencien l'a alors montré plusieurs fois du doigt, avant que les deux joueurs ne s'engueulent dans le rond central.C'est à ce moment-là que Mouctar Diakhaby - frustré de ne pas être entendu - quitte le terrain, accompagné de ses coéquipiers. À travers ce geste fort et symbolique, les joueurs valenciens montrent que le combat contre le racisme doit se faire ensemble, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com