Cadix vainqueur surprise contre le FC Barcelone Reuters • 05/12/2020 à 23:06 Temps de lecture: 1 min







Cadix vainqueur surprise contre le FC Barcelone par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi soir s'affrontaient Cadix et le FC Barcelone à l'Estadio Ramon de Carranza pour le compte de la douzième journée de Liga. Les locaux se sont imposés 2-1 en surprenant le FC Barcelone dés la huitième minute par l'intermédiaire de Gimenez. Les Catalans avait égalisé à l'heure de jeu par un but contre son camp d'Alcala avant de voir Cadix reprendre l'avantage six minutes plus tard par Alvaro Negredo. Grâce à cette victoire le CF Cadix prend la cinquième place en prenant quatre points d'avance sur leurs adversaires du soir qui pointent à la septième place. Une défaite de mauvaise augure avant d'affronter la Juventus mardi pour la première place du groupe de Champions League.