Cabella : "Ma famille m'a dit : "Rémy, tu ne retournes pas en Russie, c'est mort !""

Blessé à un mollet, Rémy Cabella était chez ses proches, à Ajaccio, quand la guerre en Ukraine a éclaté. Dans la foulée, le champion de France 2012 a mis un terme – avec regret – à son aventure au FK Krasnodar et s'entraîne désormais seul, en attendant de trouver un nouveau club. Entretien avec un dribbleur de 32 ans encore bien décidé à briller sur les pelouses du Vieux Continent.

Dans ma tête, j'étais persuadé que tout se tasserait au bout de quelques semaines et que je pourrais retourner y jouer. Sauf qu'on a vite compris que ça ne ferait qu'empirer.

J'en ai bientôt fini avec ma blessure. D'ici une dizaine de jours, je serai revenu à 100%. Je vais enchaîner travail physique et avec ballon. Là, je suis à Montpellier. J'ai gardé des affinités avec le médecin du MHSC, en qui j'ai confiance. J'ai élaboré un programme avec lui. Le club m'a aussi donné accès à sa salle de musculation et à son kiné, ce qui me permet de bien me remettre en forme.Au début, on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer. Dans ma tête, j'étais persuadé que tout se tasserait au bout de quelques semaines et que je pourrais retourner y jouer. Sauf qu'on a vite compris que ça ne ferait qu'empirer. À partir de là, ma famille m'a dit :Moi, je voulais juste jouer au foot. Mais la situation était très compliquée, donc je suis resté en Corse. J'ai continué à échanger avec le club et, comme j'arrivais en fin de contrat en juin, les dirigeants m'ont proposé de résilier à l'amiable.Non, pas du tout ! Ce sont eux qui m'ont envoyé le document, comme ils l'ont fait avec Viktor Claesson, lui aussi en fin de contrat. J'ai mis un peu plus d'une semaine avant de signer. Je voulais prendre le temps de la réflexion, en parler avec mes proches, parce que ça signifiait que j'allais me retrouver sans salaire. Mais la priorité, c'était d'être en sécurité.