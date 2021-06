Ça y est, Karim Benzema est vraiment de retour

Après 341 minutes sans réussite, Karim Benzema n'attendait que de faire trembler les filets pour entériner définitivement son retour en équipe de France. Et comme il l'a fait à deux reprises face au Portugal (2-2), on peut donc légitimement le laisse planter en liberté.

Les Bleus résistent au piège portugais et terminent premiers

Antoine Griezmann ne croyait pas si bien dire lorsqu'il était questionné dimanche sur le mutisme de son compère d'attaque Karim Benzema depuis son retour en équipe de France. Car trois jours plus tard, face au Portugal, le Madrilène a non seulement (ré)ouvert son compteur à la 47minute de jeu effectif, avant de récidiver au retour des vestiaires quand le tableau d'affichage indiquait donc la 47minute. On ne sait pas si cela permettra de signer le doublé le plus rapide de l'Euro. Mais ce coup de force a suffi pour répondre aux Portugais de son ami Cristiano Ronaldo et assurer aux Bleus la première place de leur groupe. Et avant de retrouver une Suisse contre qui il a marqué ce qui était alors son dernier but dans un grand tournoi (c'était au Mondial 2014 lors d'une victoire 5-2), l'attaquant peut avancer avec un poids en moins sur les épaules : il ne sera pas LA raison d'un potentiel échec de la bande à Didier Deschamps., savourait-il au micro de beIN Sports.[...]Karim Benzema s'est donc déchargé d'un premier sac au point de penalty, après l'accrochage entre Semedo et Mbappé dans la surface. Un exercice qui aurait pu être un sujet de controverse, puisque chasse gardée d'un Griezmann avant qu'il ne souffre d'un récent manque de réussite, puis convoité par Kylian Mbappé avant la compétition, mais dont il a hérité malgré son échec récent en préparation face au pays de Galles., détaillait-il.Et cette fois, face au virage français, l'ancien Lyonnais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com