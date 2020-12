So Foot • 10/12/2020 à 20:53

Ca passe pour Naples et la Real Sociedad, l'AZ reste à quai

Tous les regards ou presque étaient braqués sur ce passionnant groupe F, où Naples, la Real Sociedad et Alkmaar pouvaient prendre la porte ou valider leur qualification lors de cette dernière journée de phase de groupe de C3. Et ce sont les Néerlandais, désarçonnés par Rijeka (1-2), qui restent à quai alors que la Real Sociedad s'est fait peur, rejoignant Naples dans le temps additionnel (1-1) pour obtenir gain de cause. Déjà assurés de finir en tête de leur groupe, Arsenal (4-1 contre Dundalk) et la Roma (1-3 face au CSKA Sofia) ont connu des fortunes diverses. Enfin, les Young Boys Berne et Molde verront eux aussi les seizièmes de finale.

Groupe A

Youngs Boys Berne 2-1 Cluj

CSKA Sofia 3-1 Roma

Un scénario de folie : qualifiés au coup d'envoi, les Young Boys gèrent tranquillement leur 0-0 mais se font surprendre à six minutes de la fin du temps règlementaire. Cluj tient son braquage, mais son gardien Balgradean ruine tout en boxant Zesinger, qui avait raté sa tête, dans le temps additionnel. Carton rouge et penalty transformé sans sourciller par Nsame, le buteur maison... exclu à son tour dans la foulée. Jamais deux sans trois : Benoît Bastien distribue sa troisième biscotte rouge dans le temps additionnel à l'encontre d'un Roumain, avant que Gaudino ne parachève le succès des Suisses. Les Young Boys ont pris dix ans en quelques minutes avec toutes ces émotions, mais ça vaut bien une qualif pour les seizièmes de finale, non ?