information fournie par So Foot • 11/10/2022 à 12:00

Ça donne quoi les débuts de Julian Draxler à Lisbonne ?

En quittant Paris lors du dernier jour du mercato estival pour s'engager une saison en prêt avec le Benfica Lisbonne, Julian Draxler avait forcément coché cette date du 11 octobre lors de laquelle il allait retrouver le Parc des Princes. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que son adaptation dans la capitale portugaise soit si lente et surtout que son nouveau pays parle plus de son salaire que de ses prestations sur le pré.

Paris Saint-Germain Benfica 11/10/2022 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Une lente adaptation

Comme chaque matin, Julian Draxler s'est levé de son lit, a enfilé ses pantoufles et a marché vers la salle de bain. Mais ce dimanche, l'international allemand a dû ressentir une sensation au niveau des jambes qu'il avait oubliée : des courbatures. Rien à voir avec le Covid. Si Julian Draxler a probablement eu mal aux gambettes ce dimanche matin, c'est que pour la première fois depuis le 31 janvier 2022 - et une rencontre de Coupe de France face à Nice avec le Paris Saint-Germain -, le champion du monde a disputé avec son club un match dans son intégralité lors de la victoire du Benfica Lisbonne face à Rio Ave (4-2). Il faut dire que Roger Schmidt avait légèrement fait tourner son effectif en vue de la manche retour face au PSG en Ligue des champions. Une rencontre à laquelle Julian Draxler pourrait bien participer davantage qu'à l'aller - où il est entré à 10 minutes du terme - en raison de l'absence sur blessure de David Neres. À moins que ses jambes ne soient pas prêtes à assumer deux matchs entiers consécutifs, ce qu'il n'a plus fait depuis septembre 2020.Si… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com