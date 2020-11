C1: Upamecano & co, les Bleuets fleurissent à Leipzig

Le défenseur français Dayot Upamecano marque le 3e but pour les Bleus face à la Croatie, lors de leur match de Ligue des nations, le 8 septembre 2020 au Stade de France à Saint-Denis score during the UEFA Nations League Group C football match between France and Croatia on September 8, 2020 at the Stade de France in Saint-Denis, near Paris. ( AFP / FRANCK FIFE )

Moins connus que les "mousquetaires" français du Bayern Munich, les quatre tricolores de Leipzig, dont le plus âgé n'a que 23 ans, n'en sont pas moins décisifs dans leur club. La performance du RB mardi à Paris en Ligue des champions dépendra largement de leur état de forme.

De l'international Upamecano au discret Mukiele, en passant par l'ancien du PSG Nkunku et le puissant "Ibou" Konaté: présentation du quatuor de bleuets du RB.

. Upamecano, le "Bleu"

Grand espoir de la défense française à 22 ans, déjà international A (trois sélections en septembre/octobre), Dayot Upamecano traverse un relatif passage à vide depuis quelques semaines.

Au match aller contre le Paris SG, il a commis une grossière erreur directement à l'origine du premier but de Di Maria. Et samedi en championnat, il s'est de nouveau troué, de la tête, offrant le but de l'Eintracht Francfort (1-1).

"Je suis encore jeune, j'ai beaucoup à progresser. Je suis là pour travailler", assure sans stress le natif d'Evreux, passé par la filière Red Bull: "J'ai toujours bossé pour être à la hauteur", souligne celui qui adolescent a lutté pour vaincre des troubles de la diction liés à sa dyslexie.

Son petit "plus": un talent hors pair de contre-attaquant balle au pied, pour venir créer le surnombre en milieu de terrain.

Récemment, la presse l'a annoncé à Liverpool, pour remplacer Van Dijk blessé, et au Bayern Munich, pour succéder à Boateng. Sans oublier Manchester United, qui le suit depuis longtemps. Des rumeurs à la mesure des attentes qu'il suscite.

. Konaté, le patient

Après une longue blessure musculaire la saison dernière, Ibrahima Konaté revient doucement à son meilleur niveau. Après avoir soigné en septembre un problème de fléchisseurs de la hanche, le défenseur central a repris sa place de titulaire et était de la partie contre le Paris SG à l'aller.

Depuis son arrivée de Sochaux en 2017, ce joueur longiligne (1,94 m) de 21 ans a fait du chemin. Recruté en même temps qu'Upamecano, qui avait déjà été double champion d'Autriche avec Salzbourg, et quelques autres jeunes déjà expérimentés, Konaté a débarqué avec une maigre expérience de L2 (12 matches avec Sochaux) et quelques sélections en U17 pour la France: pas de quoi en faire un premier choix. Trois ans plus tard, le voilà cadre d'une équipe demi-finaliste de la dernière Ligue des champions.

Le défenseur français de Leipzig, Ibrahima Konate, aux prises avec l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, lors de leur match de Bundesliga, le 14 septembre 2019 à Leipzig ( AFP / John MACDOUGALL )

Sur le terrain, celui que ses coéquipiers appellent "Ibou" est puissant dans les duels, mais aussi étonnement mobile et rapide pour son gabarit. International espoir, il postule clairement pour une place chez les A.

. Nkunku, le feu follet

"J'avais rêvé de devenir un jour capitaine du Paris SG". Avant de comprendre qu'il serait toujours barré par les stars parisiennes, Christopher Nkunku avait fait le projet de s'imposer au PSG, son club de coeur.

La joie du milieu de terrain français Christopher Nkunku, après avoir égalisé (1-1) face au Paris Saint-Germain, lors de leur match de Ligue des Champions, le 4 novembre 2020 à Leipzig ( AFP / RONNY HARTMANN )

A 23 ans, il est désormais l'un des moteurs de l'attaque du RB Leipzig, où il est chargé de désorganiser les lignes adverses, avec son dribble percutant et ses passes calibrées dans le dos des défenseurs.

"Dans sa classe d'âge", assure son coach Julian Nagelsmann, "il est dans le top européen".

Il a pris ces derniers mois une nouvelle dimension, avec notamment à son actif 13 passes décisives en Bundesliga la saison passée. "Ce garçon doit et va devenir la prochaine top star du RB, et la moitié de l'Europe se battra pour l'engager d'ici un an ou deux", assurait en août, pendant la Ligue des champions, le site allemand NTV.de.

. Mukiele, le travailleur

Le défenseur français de Leipzig, Nordi Mukiele, dégage le ballon de la tête devant l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lors de la demi-finale de la Ligue des Champions, le 18 août 2020 à Lisbonne ( POOL / David Ramos )

Moins en vue médiatiquement que ses trois camarades, Nordi Mukiele est un joueur de couloir droit, formé à Laval et passé par Montpellier.

Recruté contre 16 millions d'euros au club héraultais, il n'a pas eu la partie facile lors de son arrivée à Leipzig, à 20 ans en 2018: "J'ai sous-estimé la Bundesliga", a-t-il reconnu un jour, "je pensais que je pouvais juste continuer comme en France. Mais le football ici est beaucoup plus rapide et plus intensif que la Ligue 1".

Après un effort pour apprendre l'allemand, et un travail physique avec un coach privé, il est devenu un pilier du club, incontournable en ce début de saison dans le couloir droit comme arrière ou milieu de terrain.

cpb/smr