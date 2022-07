C1: Monaco retrouve le PSV Eindhoven au 3e tour préliminaire

Monaco face au PSV Eindhoven lors de la phase de groupes d'Europa League, le 4 novembre 2021 à Louis-II ( AFP / Valery HACHE )

L'AS Monaco devra éliminer au 3e tour préliminaire, dont le tirage au sort a été effectué lundi, le PSV Eindhoven, qui lui a laissé quelques bons souvenirs, s'il veut se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions.

Le tirage, effectué à Nyon au siège de la Confédération européenne de football (UEFA), a fixé le match aller à Louis-II, le 2 ou 3 août, avec retour à Eindhoven le 9 août. Le meeting d'athlétisme Herculis, programmé le 10 août en Principauté, n'aurait de toutes façons pas permis à l'ASM d'évoluer dans son stade au match retour.

Entretemps, le tirage au sort des barrages, ultime tour avant la phase de groupes, est prévu le 2 août.

En cas d'élimination au troisième tour qualificatif, ou en barrages, l'ASM sera reversé en phase de groupes de Ligue Europa.

Mais ce tirage est de bon augure: le club de la Principauté a déjà dominé le PSV l'an dernier en phase de poules de la Ligue Europa, s'imposant au Pays-Bas (2-1), avec des buts de Myron Boadu puis de Sofiane Diop en toute fin de match (89e), avant de faire match nul (0-0) à Louis-II.

L'ASM a aussi croisé le club de Phillips en 2003/2004, pour la plus belle saison européenne de son histoire qui l'avait menée jusqu'en finale de C1, perdue contre le FC Porto (3-0). Là encore Monaco, alors entraîné par Didier Deschamps, s'était imposé à Eindhoven (2-1) avant de concéder le nul aqu pied du Rocher (1-1), une rencontre avec trois exclusions, Ludovic Giuly et Andreas Zikos côté monégasque et le Brésilien Lucius côté néerlandais.

- Historique favorable -

En revanche, la saison suivante, le PSV avait éliminé Monaco en 8e de finale de la C1 (1-0, 2-0). Mais l'historique entre les deux clubs reste favorable à l'ASM.

Toutefois, l'équipe monégasque, tombée de la 2e à la 3e place de la Ligue 1 à la dernière minute de la saison pour un but d'Ignatius Ganago à Lens, doit se méfier: elle connaît trop bien les écueils de ces tours préliminaires pour rejoindre la phase de poules.

L'ASM a déjà échoué trois fois en barrages, la dernière est fraîche en sa mémoire puisque c'était la saison dernière, contre le Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2 a.p.), après avoir d'abord franchi l'obstacle du Sparta Prague (2-0, 3-1) au 3e tour préliminaire.

En 2015, Monaco avait manqué la phase de poules en étant battu par Valence (3-1, 1-2), et en 2005 par le Bétis Séville (1-0, 2-2).

Le club princier a aussi su passer deux fois l'obstacle. Le Monaco de Kylian Mbappé avait battu Villarreal (2-1, 1-0) à l'été 2016, avant d'aller jusqu'en demi-finale, contre la Juventus Turin (0-2, 1-2). Et en 2004 il avait écrasé le club slovène de Gorica (3-0, 6-0).

Dans les autres matches de la "voie de la Ligue", l'épouvantail Benfica, champion d'Europe 1961 et 1962, affronte le vainqueur de Midtjylland (Danemark)-AEK Larnaca (Chypre) et l'historique club belge de l'Union Saint-Gilloise, pour la première fois à ce niveau, va croiser les Glasgow Rangers, finalistes de la dernière Ligue Europa.

Enfin, le vainqueur de la confrontation entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe défiera ensuite les Autrichiens du Sturm Graz.